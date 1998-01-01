Пятый канал публикует фото подозреваемого в похищении картины Куинджи

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который подозревается в похищении из Третьяковской галереи вечером 27 января картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи. По данным правоохранителей, вероятным злоумышленником является 31-летний мужчина.

По данным Пятого канала, он спрятал картину у подельника в подмосковном Одинцово, а после вернулся в Москву. Подельника также удалось задержать, в его доме была найдена похищенная картина Куинджи. По данным правоохранителей, задержанный передал сверток с картиной знакомому и попросил хранить его в подвале. Мужчина, согласившийся оставить у себя похищенную картину заявил стражам порядка, что не был в курсе о том, что находилось в свертке.

Подозреваемый в похищении картины Куинджи. t.me/Readovka

В столичном МВД рассказали, что ранее мужчина, предположительно похитивший картину Куинджи, задерживался за хранение запрещенных веществ. Подозреваемый в хищении будет проверен на вменяемость и употребление наркотиков.

Установление других возможных участников преступного сговора, которые причастны к краже картины «Ай-Петри. Крым», которая произошла в воскресенье, 27 января, продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи было возбуждено уголовное дело.