Защита улыбающегося Арашукова просила отпустить его под залог в €10 миллионов

, 16:58 Эфирная новость 17

Сенатор от Карачаево-Черкесии подозревается в организации нескольких заказных убийств и крупных хищениях.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Михаил Терещенко

Тема:
Арест Арашукова 23

В Следственном комитете РФ заявили: по громкому делу сенатора Рауфа Арашукова еще будут задержания. Под подозрением — ряд руководителей газовой отрасли Карачаево-Черкессии. Это родственники и знакомые отца Арашукова.

По версии следователей, все они участвовали в мошеннических схемах по закупкам и продажам природного газа. Уже подсчитана сумма, которую Арашуков-старший заработал на подпольном бизнесе — 30 миллиардов рублей.

Сенатора Рауфа Арашукова задержали накануне прямо во врем заседания Совета Федерации. Его подозревают в нескольких заказных убийствах и крупных хищениях.

Накануне 30 января состоялось заседание суда, на котором Арашуков не скрывал улыбки. Защита просила отпустить его под залог в 10 миллионов евро, но суд отказал. Арашуков арестован на два месяца.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом громком задержании.

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