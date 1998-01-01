«Слишком занят»: Тренер Нурмагомедова рассказал о ближайших планах бойца

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует приезжать на тренировки в калифорнийский зал в ближайшие девять месяцев, поскольку будет занят неспортивными делами в России. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

По словам Мендеса, во время дисквалификации Нурмагомедов будет тренироваться только по своему усмотрению.

— Я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой. Он слишком занят другими вещами, такими как личные встречи и деловые соглашения в России , — считает тренер.

Ранее Пятый канал сообщал, что Атлетическая комиссия американского штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев после скандальной потасовки на UFC 229 в октябре 2018 года, где он победил ирландца Конора Макгрегора. Также Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. По мнению самого спортсмена, такое решение комиссии связано с политикой США.