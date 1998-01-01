«Слишком занят»: Тренер Нурмагомедова рассказал о ближайших планах бойца

, 23:16 38

Чемпион UFC в легком весе в течение девяти месяцев не сможет принимать участие в боях из-за скандальной потасовки во время схватки с Конором Макгрегором.

Фото: Global Look Press

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 92

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не планирует приезжать на тренировки в калифорнийский зал в ближайшие девять месяцев, поскольку будет занят неспортивными делами в России. Об этом в разговоре с телеканалом «360» заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

По словам Мендеса, во время дисквалификации Нурмагомедов будет тренироваться только по своему усмотрению.

— Я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой. Он слишком занят другими вещами, такими как личные встречи и деловые соглашения в России, — считает тренер.

Ранее Пятый канал сообщал, что Атлетическая комиссия американского штата Невада дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев после скандальной потасовки на UFC 229 в октябре 2018 года, где он победил ирландца Конора Макгрегора. Также Нурмагомедов должен выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. По мнению самого спортсмена, такое решение комиссии связано с политикой США.

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 92
30 янв
«За себя и за того парня»: Кроме своего штрафа Нурмагомедов оплатит еще за двоих
29 янв
«Разбудите меня, когда все это закончится»: Хабиб Нурмагомедов о своей дисквалификации
29 янв
Нурмагомедов оштрафован на полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
29 янв
Макгрегор и Нурмагомедов пришли к соглашению с властями по делу о драке на турнире
21 янв
Макгрегор готов провести реванш с Нурмагомедовым в России
2 янв
Нурмагомедов и Макгрегор вновь сойдутся в октагоне
15 дек
Пореченков назвал бойца Конора Макгрегора «петухом»
26 нояб
Хабиб Нурмагомедов не против дружбы с Макгрегором
24 нояб
Стало известно, что сказал Путин Хабибу Нурмагомедову после боя с Макгрегором
17 нояб
Нурмагомедов согласен встретиться с Макгрегором на боксерском ринге

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:48
Самая пожилая россиянка скончалась в Чечне в возрасте 130 лет
0:36
Ангар полыхает и взрывается в подмосковной Балашихе — кадры с места
0:23
Экс-зенитовец Березовский восхищен подготовкой Петербурга к чемпионату Европы
0:10
«Журналисты с ума сходят»: Максюта пояснил инцидент с зеркалом чужого автомобиля
23:57
Суд арестовал вице-губернатора Ленобласти, подозреваемого в мошенничестве
23:44
В Киеве в разгар предвыборной кампании рассказали о серии покушений на Порошенко
23:29
«Она ненавидела ложь»: Куценко об умершей Валентине Березуцкой
23:16
«Слишком занят»: Тренер Нурмагомедова рассказал о ближайших планах бойца
22:45
Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
22:38
Сталкеры и извращенцы атакуют «секретную» резиденцию Меган Маркл
22:13
Отец сенатора Арашукова арестован — видео из Басманного суда
21:47
Видео: Звезда «Кухни» похвасталась идеальной фигурой в бикини
21:32
Посол РФ в Венесуэле рассказал об идейных расхождениях в лагере Гуайдо
21:16
Дочь Навки и Пескова думает, что ее родители работают на елках
21:02
«Относятся как к одноразовым» — канадка раскритиковала методы Тутберидзе
20:45
«Мисс Танзания-2008» попала в больницу после рукоприкладства супруга
20:33
«Фаворитка» покоряет экраны — фильм о женщинах, вершащих историю
20:16
Умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая
20:05
Волонтеры помогут жителям регионов настроить цифровые ТВ-приставки
19:50
Видео: Упитанный нерпенок вновь объявился под мостом в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама