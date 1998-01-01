Арестованный отец сенатора Арашукова: Путь от сельского водителя до «газового кардинала» Кавказа

В Москву доставлены для допросов подозреваемые соучастники схемы Арашуковых по воровству газа. Это бывшие и действующие руководители подразделений Газпрома из Астрахани, Черкесска и Ставрополя. Следствие предполагает, что они приписывали объемы поставок газа для предприятий, излишки перепродавали, а долги перекладывали на плечи простых жителей. Общая сумма ущерба — примерно 30 миллиардов рублей, это столько газа, что хватило бы на год Венгрии.

В залах суда весь свет газовой отрасли Кавказа. Второй день здесь избирают меру пресечения главам компаний из Карачаево-Черкесии, Астраханской области, Ставропольского края. Их связывает имя Рауля Арашукова. Кто-то друг ему, кто-то брат.

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Николай Романов — один из тех, кто теперь отвечает на вопросы следствия. В СК уверены: «Газпромгазораспределение Ставрополь» — один из участников серой газовой схемы.

Близкие к Арашукову директора писали в контрактах одни объемы голубого топлива, а поставляли порой в разы меньшие. Излишки продавали на сторону, за наличные. Так и заработали астрономические 30 миллиардов рублей. При этом, не забывая повышать тарифы для обычных потребителей.

Красиво жить не запретишь. Эту истину отлично усвоил молодой сенатор. Если праздники, то со звездами. Если селфи, то в аккаунтах знаменитостей. И те отвечали взаимностью. Тина Канделаки близко дружила с молодым сенатором, часто позировала с новоиспеченным заключенным. Теперь оправдывается — о злодеяниях Арашукова не знала, дескать на беговой дорожке они говорили совсем о других вещах.

— Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом, — заявила журналист, телеведущая и продюсер Тина Канделаки.

А сюрпризов следствие обещает еще не мало. Клан Арашуковых — целая сеть компаний и организаций. От строительства и клиринга, до аграрного бизнеса и добычи известняка.

Родовое село — в часе езды от Черкесска. Здесь сегодня тоже обыски. Гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх Пэлас». 770 метров над уровнем моря, свой минеральный источник. Внутри позолота, коллекция холодного оружия, снаружи — выставка раритетных авто. И тут явно что-то не сходится.

В официальной декларации сенатора Арашукова говорится, что в 2017 году он заработал почти пять миллионов рублей. Годовая зарплата его супруги — 96 тысяч. При этом на двоих у четы, участок земли, три больших дома и две квартиры. И, если судить, по декларации, передвигаются супруги на общественном транспорте: автомобилей в собственности у них нет.

Биография его отца достойна голливудского фильма. Основатель клана — Рауль Арушуков — когда-то был сельским водителем. Однажды попался на воровстве запчастей. Потом в биографии сплошные белые пятна. Кто-то говорит о тесных, иногда родственных связях в силовых структурах. Кто-то рассказывает о клановых битвах, охвативших всю республику. Но, как бы то ни было, Арашуков-старший дорос до серого кардинала всей газовой отрасли Северного Кавказа.

История газового клана заканчивается почти в самом центре столицы. Басманный суд арестовал авторов дерзкой схемы хищений. На голубом топливе они заработали десятки миллиардов рублей в республиках Кавказа. А сидеть будут в следственном изоляторе Москвы.

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А ведь махинации с газом — не единственное, за что могут им предъявить. Сына газового кардинала Кавказа подозревают в убийстве нескольких неугодных Арашуковым людей. Любитель роскоши и звездного окружения мог бы сбежать в Дубай. Там у клана якобы тоже был свой особняк. У Рауфа Арашукова даже был вид на жительство в Эмиратах. Он правда уверял, что отказался от него, став сенатором.

Но теперь официальный Дубай обвиняет его в подделке документов и даже объявил Арашукова-младшего в международный розыск. Найти теперь его можно в следственном изоляторе «Лефортово». Только выйдет он оттуда похоже не скоро.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что отец сенатора Арашукова арестован на два месяца, до 30 марта.