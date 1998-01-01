МЧС порекомендовало москвичам натереть подошвы песком и взять палку с шипами

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В столице сложилась сложная погодная обстановка. Температура воздуха постоянно меняется с плюсовых на минусовые значения, из-за этого дороги и тротуары покрываются ледяной коркой.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Погода 3565

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! В ближайшее время в Москве температура все время будет «переходить через ноль», что неизбежно вызовет гололедицу. В столичном управлении МЧС дали пешеходам несколько советов.

По возможности необходимо подготовить обувь, например, прикрепить на подошву металлический набойки и поролон. Можно наклеить лейкопластырь или изоленту. Есть и более простые способы.

— Можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Если падения не удалось избежать, в МЧС посоветовали «сгруппироваться и перекатиться, смягчив удар».

Ранее Пятый канал рассказывал о сложной погодной ситуации в столице.

Тема:
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