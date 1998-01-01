Видео: люди Арашуковых забаррикадировались в особняке на Кавказе

, 16:24 Эксклюзивное видео 48

Неизвестные, называющие себя рабочими, отказались впустить законных хозяев особняка даже в присутствии полиции.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Арест Арашукова 29

Неизвестные «рабочие» забаррикадировались в поместье, которое незаконно заняла семья Арашуковых и отказываются впускать настоящих хозяев и сотрудников полиции. На видео слышно, как некий мужчина называет себя рабочим и не открывает дверь, ссылаясь на то, что у него нет на это прав.

Теперь, когда Рауль Арашуков и два его сына находятся под арестом, правоохранительные органы всерьез настроены исполнить решение суда — к делу подключены сотрудники МЧС, ворота «Дачи Лесор» собираются распилить.

Дело происходит в роскошном особняке в Ессентуках — именно там в 2011 году при невыясненных обстоятельствах погиб Виктор Ябс, бизнесмен и владелец указанной недвижимости. Изначально на усадьбу «Дача Лесор» положил глаз Рауль Арашуков — отец задержанного 30 января сенатора, но Ябс отказывался расставаться с поместьем.

После долгих уговоров бизнесмен согласился продать недвижимость Арашукову, но сославшись на плохое материальное положение, попросил продать усадьбу в рассрочку. После очередной беседы с покупателем, Виктору Ябсу стало плохо — приехавшая скорая диагностировала острое воспаление, от которого бизнесмен скончался.

Как рассказывает Илона Ябс, дочь погибшего бизнесмена, Арашуковы самовольно заняли «Дачу Лесор» и отказывались покинуть поместье. Тогда они с матерью подали иск в суд, который постановил передать недвижимость в руки семьи Ябса. Однако, добиться выполнения этого решения не удалось.

— К сожалению, на протяжении более трех лет не удалось исполнить решения суда, ссылаясь на то, что все знают, кто там проживает, — рассказала Илона Ябс.

Ранее Пятый канал показывал видео роскошного спа-курорта Арашуковых.

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