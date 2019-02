Видео: Великобритания пережила самую холодную снежную ночь за семь лет

Великобритания пережила самую холодную ночь с 2012 года. Как сообщает интернет-портал Weather.com, температурный минимум в минус 15 градусов был зафиксирован в ночь на 1 февраля в Брэмаре в Шотландском нагорье. Большая часть южной Англии и Уэльса покрылась снегом и льдом. Автомобилисты застряли на всю ночь на заснеженных дорогах в Девоне и Корнуолле, сотни людей так и не добрались до дома и были вынуждены найти убежище там, где их застигла непогода.

В соцсетях жители Туманного Альбиона запустили хэштег #snowmaggedon и обмениваются фотографиями сугробов, высотой в целых 12 сантиметров.

Между тем, несмотря на существенное потепление (синоптики в ближайшие дни не обещают морозов крепче минус пяти-семи градусов, судя по сообщениям, снегопады продолжаются.

— Никогда в своей жизни не видела столько снега. Кто-нибудь, выключите кран! — пишет жительница Бейзингстока, что в графстве Гэмпшир.

Never seen so much snow in my life. Somebody turn the tap off! #Snowmaggedon #Basingstoke @BasGazette pic.twitter.com/ji95jeVkoB

Here’s me falling on my arse in the snow while trying to help get my dad’s Mercedes’s off the driveway due to it being stuck 😂 #snowuk #Snowmaggedon pic.twitter.com/Erupu8fT23