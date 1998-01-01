Снежный апокалипсис: как в Саратове чиновники зиме экзамен провалили

На этой неделе русская зима устроила экзамен для чиновников Саратовской области. Общественный транспорт не работает, на улицах десятибалльные пробки, люди штурмуют огромные сугробы и проходят пешком десятки километров. Местные жители говорят коротко и ясно — это апокалипсис. Да, в регионе обильные снегопады, но вряд ли только они стали причиной этой фактически чрезвычайной ситуации. Судя по всему, власти просто оказались не готовы к разгулу стихии. А все, на что пока способны слуги народа — это раздать учителям Саратова мешки и лопаты и заставить их собирать снег в свободное от уроков время.

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Вот она! Та самая школьная площадка, которую пытались расчистить силами саратовских учителей. Как видно, не удалось. Почему снег паковали в мешки? Этот вопрос занимал многих. Ответ оказался на поверхности. Сугробы в школьном дворе уже выросли до двух метров. И слабый педагогический коллектив был просто не в состоянии поднять лопату выше человеческого роста. Потому, администрация приняла решение выносить снег за ворота. Что-то около 50-ти килограммов за раз! Для женщин — мягко говоря — тяжелая ноша! Но только не для директора школы, госпожи Пархоменко, которая сама утруждаться не стала. Есть же подчиненные педагоги, зачем ей самой потеть?

— Вам не стыдно за этот поступок?

— Я Вас не приглашаю и никаких комментариев я Вам давать не буду! - попыталась ретироваться от неудобных вопросов директор школы № 95 г. Саратова Ирина Пархоменко.

— Но, Вы же спустились к нам? Для чего?

Утаить скандал в мешках не удалось. Сановники рапортовали о проверке и принятых мерах. Директору — выговор, а чиновнице районного отдела образования, не самого высокого уровня — увольнение. Но вот странность, заместитель директора даже после такого — повторяет как мантру: «Больше уборки коллективом не проводили и, вообще, таскать тяжести на морозе преподаватели вызвались сами…». Но вот подневольные снегоуборщики с ней не согласны.

— Все мероприятия, которые во вне учебного времени спускаются администрацией и мы, как преподаватели, не можем сказать свое слово, потому что на сегодняшний день это чревато для нас последствиями, — объясняет председатель профсоюзной организации МПРО «Учитель» Юлия Маркова.

Из всех регионов России эта зима почему-то особенно полюбила Саратовскую область?! Говорят, такого снегопада здесь не видели уже лет десять. Осадки посыпались с неба еще в середине декабря прошлого года, а прекратились только на днях. И с каждым новым миллиметром снега регион словно разваливался, как этот козырек. С виду еще не старый, но совсем прогнивший изнутри. И, как — то сразу стало понятно, что восемь дворников не могут эффективно очистить 254 двора!

Месяц непогоды в Саратовской области продемонстрировал больше, чем невероятный уровень выпавших осадков. Снегопад показал «профессионализм» местного чиновника — глубину его знаний обстановки в регионе, широту его взглядов на проблемы людей, и полный, так сказать контроль, над ситуацией в регионе.

Саратовский чиновник с высоты полета изучает последствия снегопада. 40 населенных пунктов остаются отрезанными от мира. Уже подсчитали, что за 33 летных часа бюджет потратил 17 миллионов рублей. На это деньги есть, а вот на дополнительную технику или людей для уборки городских дворов и маленьких улочек до сих пор так и не нашлось.

— Нам об аномальных таких осадках в три раза никто не уведомлял! То, что зима будет снежной об этом говорили. Что касается имеющейся техники на территории Саратовской области, то она вся была подготовлена в сроки, приобретен реагент, приобретен песко-соляные смеси. Все в наличии находится, — оправдывается заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Три пустых КАМАЗА в пробках, один стоял на обочине и целый безработный экскаватор. Вот и вся снегоуборочная техника, которую нам удалось встретить за сутки пребывания в Саратове. Но под вечер мы нашли еще машины — они стояли в таксопарке под сугробом.

— Почему техника у Вас простаивает, в то время, когда город занесен?

— Нет техника у нас работает, — говорит мастер МБУ «Служба благоустройства города Саратова» Руслан.

— Да ладно! Что Вы мне говорите, два трактора сегодня выезжало, все остальное просто занесено снегом.

— Это еще осталось с «Автодорог», которая раньше была.

— Так она почему стоит? Городу нужна Ваша помощь?

— Так она нам не подлежит работе, даже ремонту.

В рабочем состоянии здесь числится 30 машин и сейчас они все на выезде. Правда, путевые листы мастер показать так и не решился. Конечно, это не единственный гараж на всю Саратовскую область. Только в остальных, дела идут не лучше. Осенью прошлого года обанкротилась компания, на балансе которой числилось треть городских снегоуборщиков.

— В прошлом году новая автомобильная была техника, специальная снегоуборочная, просто была продана. Опять же мне кажется городу бы она очень сегодня пригодилась при этих снегопадах. Поэтому речь идет не только об аномальной погоде, речь идет о конкретной недоработке наших чиновников, — недоумевает депутат городской Думы Николай Бондаренко.

Из-под снежными завалами город вытащат к весне, обещал нам саратовский сановник. С надеждой и ужасом ждут потепления и сами люди. С надеждой, потому, как иначе, чем от солнца пробки здесь просто не растают. А боятся жители, что под тоннами талой воды ливневая канализация также не выдержит и Саратов просто смоет в Волгу!