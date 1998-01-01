Синоптик рассказал, когда в Москве и Петербурге прекратятся снегопады

Обильные снегопады, накрывшие Москву и Санкт-Петербург, прекратятся в конце будущей недели. Об этом в разговоре с Пятым каналом рассказал специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, новая неделя в столичном регионе и близлежащих к нему областях начнется с оттепелей.

— Будет облачно, пройдут небольшие осадки, а также высока вероятность гололедов. В ночные часы температура воздуха будет составлять около нуля градусов, а днем подниматься до трех градусов тепла, — сказал он.

Со вторника, 5 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге слегка похолодает, а также могут возобновиться снегопады. В столице ожидается от -2 до -7 градусов, а в Петербурге до -12.

В конце недели Михаил Леус спрогнозировал очередное потепление и снижение количества осадков в виде снега.

— К выходным будет нуль градусов, — подытожил синоптик.

Ранее Пятый канал сообщал о «воздушной пробке» в петербургском аэропорту, произошедшей 3 февраля из-за метели.