Серьезный пожар в семиэтажном доме 1912 года постройки на Никитском бульваре локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, все жильцы горящего здания эвакуированы, пропавших без вести нет.

В результате возгорания в историческом доме погибли два человека, трое госпитализированы.

В связи с тем, что в доме деревянные перекрытия, огонь быстро распространился. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров.

Из семиэтажного дома эвакуировали 42 человека, восемь из них — дети.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места горящего исторического здания в центре столицы.