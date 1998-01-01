Стало известно состояние пострадавших при пожаре в центре Москвы

Два человека погибли, четверо пострадали во время пожара в историческом здании на Никитском бульваре, ночью 4 февраля.

Один из погибших, скончался во время эвакуации.

Как стало известно Пятому каналу, в НИИ им. Н. В. Склифосовского доставили двух человек. Состояние одного пациента, медики оценивают как тяжелое, второй находится в средней степени тяжести.

В данный момент серьезный пожар в семиэтажном доме локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

По данным ведомства, все жильцы горящего здания эвакуированы, пропавших без вести нет.

Из семиэтажного дома эвакуировали 42 человека, восемь из них — дети.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места горящего исторического здания в центре столицы.