Стало известно состояние пострадавших при пожаре в центре Москвы

, 4:24 Эксклюзивное видео 47

В результате возгорания в семиэтажном доме на Никитском бульваре погибли два человека.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

Тема:
Пожар в «звездном» доме на Никитском бульваре 7

Два человека погибли, четверо пострадали во время пожара в историческом здании на Никитском бульваре, ночью 4 февраля.

Один из погибших, скончался во время эвакуации.

Как стало известно Пятому каналу, в НИИ им. Н. В. Склифосовского доставили двух человек. Состояние одного пациента, медики оценивают как тяжелое, второй находится в средней степени тяжести.

В данный момент серьезный пожар в семиэтажном доме локализован. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

По данным ведомства, все жильцы горящего здания эвакуированы, пропавших без вести нет.

Из семиэтажного дома эвакуировали 42 человека, восемь из них — дети.

Ранее Пятый канал публиковал первое видео с места горящего исторического здания в центре столицы.

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