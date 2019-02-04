СК РФ опубликовал видео с места пожара в доме на Никитском бульваре

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия в жилом доме на Никитском бульваре в Москве, где в результате пожара, ночью, 4 февраля, погибли восемь человек.

В горевшем на Никитском бульваре здании ранее были выявлены нарушения техники пожарной безопасности.

Согласно информации РЕН ТВ, в 2011 году в доме проходила плановая проверка противопожарного состояния. В ходе инспектирования было выявлено 13 нарушений, за которые одно из ответственных лиц понесло наказание в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

За несколько месяцев до пожара — в сентябре 2018 года — председателю ТСЖ, в ведомстве которого находится пострадавший дом, была дана консультация по вопросам сохранения пожарной безопасности. Видимо, председатель слушал не очень внимательно — здание 1914 года постройки вспыхнуло в ночь с 3 на 4 февраля буквально как спичка. Очевидцы сообщают, что огонь распространялся с пугающей скоростью. Известно, что «дом знаменитостей» отнесен к категории зданий с умеренным риском возникновения пожара. Здание газифицировано, поэтому из-за перманентной утечки газа ликвидировать пламя долго не удавалось, на месте пожара слышались хлопки.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре в жилом доме на Никитском бульваре. По сообщению очевидцев, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже.