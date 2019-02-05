Кальян и пять банок энергетика: Что еще включила в свой райдер Ольга Бузова

Ближайший концерт известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой состоится в Сыктывкаре в середине февраля. В сети появился список требований, которые звезда предъявила к организаторам выступления. Райдер опубликовали «Известия» со ссылкой на БНК.

В списке требований отмечен перелет компанией «Аэрофлот» и VIP-проход в аэропортах вылета и прибытия. В городе теледива планирует передвигаться только на автомобилях представительского класса — Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить. К водителю певица также предъявила особые требования: он должен хорошо знать город и возить ее по достопримечательностям.

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Жить во время гастролей Бузова собирается как минимум в пятизвездочном отеле. Она указала, что в номере должна круглосуточно находиться минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Кроме того, организаторы концерта обязаны оплатить ведущей «суточные» в размере семи тысяч рублей.

Сложнее требования к гримерке. Здесь, кроме стандартных полотенец, «минералки», кондиционера, зеркала и отпаривателя должен быть личный санузел.

Также светская львица отметила, что не сможет обойтись без фруктов, мясной и сырной нарезки, чая, меда, лимона и сока, — вот он, «звездный» рацион. Среди особых предпочтений: бутылка белого сухого вина, французского или итальянского, бутылка элитного коньяка, фруктовый кальян, пять банок энергетика.

Во время концерта певицу должны охранять как минимум четыре охранника и еще два телохранителя.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова кардинально поменяла прическу.