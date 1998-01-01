Дмитрий Киселев объяснил, почему женат в седьмой раз

, 10:56 Видео 39

Директор информационного агентства «Россия Сегодня» стал гостем на YouTube-шоу Юрия Дудя.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; YouTube / вДудь

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев ответил на вопросы Юрия Дудя. Шоу «вДудь» вышло после многомесячного перерыва. Блогер задал главе ИА «Россия Сегодня» много профессиональных вопросов: в частности, об освещении событий в Венесуэле и спора вокруг Курильских островов.

Как отмечает «Ридус», Юрий Дудь уделил также внимание и личной жизни гостя. Спросил про старшего брата, который живет в США — Дмитрий Киселев пояснил, что де-факто тот эмигрировал из страны еще до развала СССР, а не общаются они последние годы по личным, внутрисемейным причинам — а не из-за политики.

В течение шоу Дмитрий Киселев рассказал о семи своих браках. Он признался, что большая их часть — это своеобразная ошибка молодости.

— Я регистрировал свои юношеские увлечения, — признался журналист.

В 23 года Киселев был уже трижды разведен, а первый раз женился в 18 — на своей первой девушке. Что интересно, одна из жен журналиста, Келли Ричдейл, была англичанкой. С ней Дмитрий Киселев прожил шесть лет. Полное интервью с журналистом доступно на YouTube.

Также Киселев рассказал Дудю, как зачитал рэп в телеэфире.

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