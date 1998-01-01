Видео: Беглов соболезнует родственникам студента, погибшего в Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родителям студента, который погиб 5 февраля от падения глыбы льда. Трагедия случилась в Петроградском районе, на Аптекарском проспекте — наледь рухнула на головы прохожим. В результате студент из Узбекистана погиб на месте, а гражданин Таджикистана попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Александр Беглов привлек к изучению этой трагедии прокурора Петербурга Сергея Литвиненко и министра здравоохранения России Веронику Скворцову. О случившемся уведомлены консульства Таджикистана и Узбекистана.

На волне происшествий с падением льда на голову людям ГАТИ начала масштабную проверку федеральных зданий. По итогу была выявлена некачественная уборка снега на многих объектах, в общей сложности заведено 55 административных дел.

Ранее Пятый канал сообщал, что на улице Рубинштейна в Петербурге коммунальщики пробили крышу во время уборки.