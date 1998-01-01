«Чистили снег, пробили крышу» — жители дома Довлатова об обрушении потолка

, 8:43 Эксклюзивное видео 55

Во время чистки снега коммунальщики, по словам жильцов, пробили крышу над квартирой и когда началась оттепель, частично обвалился потолок.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3578

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге случилось происшествие: после неудачной чистки крыши обрушился потолок на кухне одной из квартир. Пятому каналу удалось пообщаться с жителями знаменитого дома Довлатова.

— Был у себя в комнате, смотрел телевизор, услышал грохот какой-то. Сразу значения не придал, думал, что соседи зашли, шумно. Потом вышел за водой на кухню, увидел, что потолок обвален, — рассказывает житель пострадавшей квартиры Павел Водолазов.

Пятый канал

Как выяснилось, коммунальные службы взялись чистить крышу дома, но в процессе повредили ее. После того как началась оттепель, частично обвалился потолок.

— Каждый год пробивает крышу. Эти две зимы не такие снежные были, как-то более-менее, а так — практически каждый год, — объясняет Водолазов.

Жители квартиры уже писали жалобы по этому поводу, но безрезультатно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что студента петербургского вуза убило глыбой льда, упавшей с крыши.

Тема:
Погода 3578
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