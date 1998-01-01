Как сотрудники Генконсульства США в Екатеринбурге переносят морозы — видео

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Работники ведомства поделились впечатлениями об уральской погоде в сети.

Фото, видео: © РИА Новости / Яков Андреев, Facebook @yekaterinburg.usconsulate

Тема:
Погода 3584

Сотрудники Генерального консульства США в Екатеринбурге поделились своими историями о том, как они пережили один из самых морозных дней на Урале. Температура воздуха достигала отметки -32 градуса.

Видеоролик, где американцы рассказывают о том, что им довелось пережить, опубликован на странице ведомства в Facebook.

— По утрам я люблю бегать со своей собакой Нелли, но сегодня было слишком холодно. Я побоялся, что она может получить обморожение, — говорит Генеральный консул США Пол М. Картер.

— Это самая низкая температура, которую мне пришлось испытать. Я очень восхищаюсь людьми, которые живут здесь, в Екатеринбурге. Я бы так не смогла, наверное, — рассказывает медик Андреа Картер.

— Я из Техаса. Сейчас там +17. Обычно в это время года я ношу шорты и футболку. Сегодня я надел на себя всю одежду. Довольно холодно, — отметил сотрудник службы безопасности Тони Грох.

Другие сотрудники американского консульства также впервые столкнулись с температурой ниже 30 градусов. При этом некоторые отметили, что мороз и солнце — это здорово.

Ранее Пятый канал сообщал, что реагенты в 40-градусный мороз превратили дороги Красноярска в каток. Власти города пытались исправить последствия суровой погоды, но эффект получился обратным.

Тема:
Погода 3584
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