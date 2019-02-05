«Я пока снимаю»: Ольга Бузова обсудила с поклонниками квартирный вопрос

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Телеведущая сообщила подписчикам, что в будущем собирается обзавестись собственным жильем.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 369

Телеведущая и певица Ольга Бузова обсудила со своими поклонниками самый, наверное, волнующий многих вопрос покупки собственной жилой площади. При этом обратив внимание на то, что количество молодых семей, взявших ипотеку, выросло вдвое.

— Давайте обсудим, вы снимаете или у вас своя квартира в ипотеке? Я пока снимаю…хочу купить сразу самую хорошую для себя, мою идеальную квартиру, и надолго, — написала Ольга на своей странице в Instagram.

Телеведущая обрадована тем, что россияне верят в стабильность и будущее своей страны.

 
 
 
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Давайте обсудим, вы снимаете или у вас своя квартира в ипотеке? Я пока снимаю…хочу купить сразу самую хорошую для себя, мою идеальную квартиру, и надолго 🙌🏻 Кстати, в этом году в два раза увеличилось количество молодых семей, покупающих собственное жилье в ипотеку. 👏🏻👏🏻👏🏻 Это очень хорошо, я рада, что люди верят в стабильность, медицину и будущее нашей страны! 🙏🏻

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики стали делиться своим мнением относительно того, стоит ли приобретать жилье в кредит.

— Люди не верят. У нас просто нет выбора! Лучше отдавать деньги в свое будущее, чем в пустоту съемной квартиры.

— Пока снимаем, но в ближайшем будущем обязательно возьмем и обустроим свое гнездышко

— Оля и снимает? С трудом верится!

— Людям просто больше деваться некуда!

— Юмористка Вы, Ольга, — написали поклонники.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова озадачила поклонников селфи с кадыком и без руки. Бывшая участница и телеведущая шоу «Дом-2» в очередной раз поторопилась, выложив неудачные кадры в Instagram.

Тема:
Ольга Бузова 369
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