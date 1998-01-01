Пятый канал подводит итоги акции День Добрых Дел для Коли Бурова

, 11:55 Эфирная новость 53

У малыша страшный диагноз — первичный иммунодефицит. Чтобы жить, ему необходима дорогостоящая операция.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 223

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне, 7 февраля, героем нашего сюжета стал годовалый Коля. У мальчика практически нет иммунитета, из-за чего он беззащитен перед инфекциями. Редчайшая генная мутация, с рождения.

Спасет лишь полная пересадка костного мозга. Услуги донора стоят 1 миллион 750 тысяч рублей. Это сумма неподъемная для семьи из села в Омской области.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 11 миллионов 625 тысяч 924 рубля. Спасибо вам!

Тема:
День Добрых Дел 223
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