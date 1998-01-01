Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2»

Франция и Германия подписали соглашение об условиях переговоров с Россией по «Северному потоку—2», передает AFP.

Согласно документу, Берлин занимает главенствующую позицию среди европейских государств в реализации энергетического проекта. Кроме того, компромисс Парижа и Берлина касается правил транспортировки газа в ЕС.

Накануне, 7 февраля, сообщалось, что Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, что фактически будет означать ее отказ от реализации проекта газопровода «Северный поток—2».

Две нитки газовой магистрали «Северный поток—2» свяжут Россию и Германию по дну Балтийского моря. Проект реализуют российский газовый гигант «Газпром» в сотрудничестве с европейскими компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Категорически против «Северного потока—2» выступают в США.

Ранее канцлер Германии заявила, что российский газопровод не угрожает энергетической независимости Берлина.