Меркель рассказала о способах избежать энергозависимости от России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин никогда не попадет в энергетическую зависимость от России в результате строительства газопровода «Северный поток — 2».

Речь об этом зашла в четверг, 7 февраля, в Братиславе, где канцлер Германии провела переговоры с главами правительств Вышеградской группы — Чехии, Польши, Венгрии и Словакии.

По словам Меркель, «Северный поток — 2» не будет угрожать Берлину, поскольку страна проводит диверсификацию поставщиков ресурсов.

— Германия ни при каких обстоятельствах не будет зависеть от одной лишь России, — цитирует канцлера URA.RU.

Ангела Меркель также настаивает, что транзит российского газа через Украину должен сохраниться.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ангела Меркель готова вложить государственные средства в строительство терминала для сжиженного газа из США, чтобы таким образом защитить от американских санкций «Северный поток — 2».