Виктор Мараховский об обвинениях в адрес режиссера «Богемской рапсодии»

На этой неделе в мире искусства произошла очередная публичная казнь. У мастера кинематографа Брайана Сингера, снявшего «Людей Икс» и «Богемскую рапсодию», отобрали номинацию на британский оскар — BAFTA. Причина: Брайана обвиняют в том, что в своей бисексуальной юности он приставал к десяткам парней, а с двумя 17-летними юношами даже переспал: с одним больше 20 лет назад, с другим — 15 лет тому назад. Сейчас жертвы выросли, набрались храбрости и требуют денег себе и позора для Сингера.

Фактически над еще одним выдающимся деятелем, заработавшим Голливуду семь миллиардов, нависла участь других мастеров — Вайнштейна и Спейси. То есть посадить Сингера, скорее всего, не посадят, улик-то нет, но предадут творческой смерти.

Что тут по-настоящему дико? Во-первых, внезапно напрыгивать на Голливуд с разоблачением того, что там все решают секс, наркотики и большие «бабки» — это примерно, как внезапно наброситься на мирно подпирающих стенку путан, и начать уличать их в продажности. Как будто хоть для кого-то правила Голливуда были секретом, и как будто хоть что-то от нынешней кампанейщины может измениться, по сути.

Во-вторых, оно же в-главных, разоблачая события двадцатилетней давности и «баня» своих деятелей за то, что они следовали голливудским нормам своего времени, западная медиасреда фактически начинает играть в Facebook. Как известно, эта социальная сеть банит людей за реплики давних лет, нарушающие нынешние «фейсбучные» правила. Когда мы переносим эту практику в реальный мир — особенно в мир голливудского бизнеса — то легко понять, что там сексом, наркотиками и деньгами повязано большинство. А значит, каждый голливудский деятель будет знать, что в любой момент десант правдолюбов высадится на машине времени в любую точку твоего прошлого, найдет там любой компромат, который в те времена и компроматом-то не считался, и сумеет добиться твоего уничтожения. Как они в такой нервной обстановке будут делать фабрику грез для нас и для всего остального мира, вообще непонятно.

Ранее Пятый канал сообщал, что режиссер «Богемской рапсодии» исключен из номинантов премии британской киноакадемии из-за секс-скандала. Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах и педофилии.