Совет Евросоюза и Европарламент одобрили новые поправки в Газовую директиву. Это упростит решение спорных вопросов по поводу собственности на газотранспортную инфраструктуру и непосредственно само топливо.

При этом новая поправка позволяет странам Евросоюза, «принимающим» газовую магистраль на своей территории, делать исключения из общих требований. Теперь остается только ждать, пока достигнутое соглашение утвердят в Совете ЕС на уровне постпредов и глав государств, отмечает «Экономика сегодня».

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал RNS, как вступление в силу поправок в Газовую директиву отразится на «Северном потоке — 2». Согласно общим требованиям, один поставщик газа может рассчитывать только на 50% всей «мощности» трубопровода. То есть условный «Газпром», строивший трубу на 55 миллиардов кубов, получил бы только 27,5. Таким образом изначально Газовая директива была направлена строго против российского проекта.

Однако Германии, которой строительство «Северного потока — 2» крайне выгодно, удалось защитить газовую магистраль. Благодаря нынешним поправкам, Берлин сможет не распространять на магистраль общеевропейские нормы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Франция признала главенство Германии по «Северному потоку—2».