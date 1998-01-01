На Пятом канале акция День Добрых Дел для Данилы Мануйлова

, 11:13 Эфирная новость 9

16-летнему подростку, страдающему онкологическим заболеванием, срочно требуется 1,2 миллиона рублей на операцию.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 224

На Пятом канале традиционный День Добрых Дел. 14 февраля вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для 16-летнего Данилы Мануйлова из Красноярского края.

Почти с рождения мальчик отчаянно пытается встать на ноги. Когда ему был год, врачи поставили диагноз ДЦП. Спустя 10 лет — уже более страшный диагноз — болезнь Ходжкина. Стандартной химиотерапии она не поддается. Необходимо другое дорогостоящее лечение.

Курс нужного препарата стоит 1,2 миллиона рублей. Это единственный шанс для Данилы. Врачи дают хорошие прогнозы. Также силы бороться с недугом есть и у самого подростка, но ему очень нужна наша с вами поддержка.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Подробнее в сюжете корреспондента Дмитрия Акимова.

Ранее Пятый канал сообщал о результатах денежных сборов для годовалого Коли Бурова.

Тема:
День Добрых Дел 224
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