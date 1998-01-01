«Кульминация театра абсурда»: Захарова о сообщении BBC о постановочной химатаке в Сирии

, 17:33 Эфирная новость 7

МИД РФ хочет услышать официальную позицию британского телеканала по поводу произошедшего в сирийской Думе в апреле 2018 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Заявление британского продюсера телеканала BBC по поводу постановочной химатаки в Сирии в апреле 2018 года в МИД РФ назвали кульминацией театра абсурда.

— Позицию компании ВВС хотелось бы заслушать, потому то они активно освещали те события. И ракурс подачи тех материалов был однозначный — в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Кремле 14 февраля также напомнили, что Россия с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, наши эксперты еще полгода назад заключили, что съемки «Белых касок» носят провокационный характер.

Ранее Пятый канал сообщал, что кадры, снятые скандально известной организацией «Белые каски», были использованы западной коалицией для обвинений Дамаска.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

17:33
«Кульминация театра абсурда»: Захарова о сообщении BBC о постановочной химатаке в Сирии
17:28
Опубликовано видео с места столкновения самолетов в аэропорту Внуково
17:22
Четыре человека едва не погибли при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге
17:17
«Дьявол, а не ребенок!»: Звездные дети, которые измучили своих родителей
17:15
«Нам очень жаль»: Лоукостер «Победа» об инциденте с актером Василием Лановым
16:49
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
16:44
Достойных «Знака качества» пельменей в России не нашлось
16:37
Владимир Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ
16:33
Калужский губернатор: «Здравомыслящие женщины» готовы рожать в любых условиях
16:24
Фото: Бывшая жена Джигарханяна показала клубничку в ванной с любовником
16:15
Два пассажирских самолета Boeing столкнулись в аэропорту Внуково
16:02
Русофобия и рэкет: Песков прокомментировал новые санкции США
15:54
Василия Ланового не пустили на рейс «Победы»
15:47
Принц Гарри расстался с Меган Маркл в День всех влюбленных
15:42
Видео: сотрудники МВД Украины устроили флешмоб в честь Бандеры
15:39
Ирина Салтыкова познакомила поклонников со своим внуком
15:26
Airbus прекратит выпускать самые большие пассажирские авиалайнеры А380
15:22
Видео: Павел Мамаев сыграл в футбол в «Бутырке»
15:13
В Сочи показали новые вагоны РЖД с душем и сейфом
15:10
«Экологическая революция»: Мусоросортировочные комплексы запускают на Урале

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама