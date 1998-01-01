Заявление британского продюсера телеканала BBC по поводу постановочной химатаки в Сирии в апреле 2018 года в МИД РФ назвали кульминацией театра абсурда.

— Позицию компании ВВС хотелось бы заслушать, потому то они активно освещали те события. И ракурс подачи тех материалов был однозначный — в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии, — заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Кремле 14 февраля также напомнили, что Россия с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, наши эксперты еще полгода назад заключили, что съемки «Белых касок» носят провокационный характер.

Ранее Пятый канал сообщал, что кадры, снятые скандально известной организацией «Белые каски», были использованы западной коалицией для обвинений Дамаска.