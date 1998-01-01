Видео: Мощные снегопады обрушились на Норильск

Норильск утопает в снегу. Осадки не прекращаются уже несколько суток. 15 февраля в городе объявили штормовое предупреждение.

Так, в некоторых районах сугробы достигают окон первых этажей. Прохожим приходится передвигаться по улицам по пояс в снегу. Водители, которым удалось откопать свои машины, рискуют застрять в километровых пробках.

Несколько трасс перекрыты, проехать по ним невозможно. В аэропорту отменены или задержаны больше десяти рейсов. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся только через день.

Ранее Пятый канал сообщал о снегопаде в Москве, из-за которого в столице ввели желтый уровень опасности.