Почему умерла европейская демократия и, кто придет ее возродить

Желтые жилеты»: Сводки с «полей»

Страсти в Европе не унимаются. Еще чуток и информационные ленты из столиц Старого Света, кажется, начнут напоминать сводки боевых действий. Из последних новостей – «Желтые жилеты» заблокировали редакцию газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace в Страсбурге. Народные борцы обвиняют журналистов издания в фабрикации «ложных новостей».

Партии социального протеста в Европе

Причем, все события и протесты в Европе за последнее время носят уже не частный, а тенденциозный характер. Их вполне законно уже можно подвести под единый знаменатель. На лицо формирование доселе невиданного в таком масштабе нового движения – европейских партий социального протеста. Явление это сравнительно новое, но весьма закономерно. А основной причиной его можно назвать страшный отрыв правящих элит от народа, которым элиты эти управляют. Причем, по идее, по выбору самого этого народа.

Экспорт олигархии и лоббизма из США в Европу

Читайте также Власть Трампа: конец демократии и победа олигархии в США

Аналитическим материалам на тему узурпации власти лоббистскими структурами, финансовыми конгломератами и политическими династиями несть числа. Традиционно, большинство из них были посвящены ситуации в США. Но «модные тенденции» теперь перетекают не из Старого Света в Новый, а наоборот. США стали законодателями и экспортерами мод не только в поп-культуре, но и в полит-технологиях. Размялись и набили руку на странах Третьего мира – тут даже перечислениями утруждать вас не будем, просто ссылку дадим. И вот, очередь докатилась до старушки-Европы. И здесь теперь бал правят корпорации (в основном с американским капиталом, кстати) и их политические агенты, передающие власть друг другу из рук в руки под соусом иллюзорной борьбы. Горстку несогласных «забили» или черным пиаром, или денежным мешком. В итоге, получился эдакий милый семейный кружочек, где все друг с другом согласны и во всем поддерживают. А народ – да кто его спросит.

Троцкизм как предтеча происходящего

Успехи, достигнутые на пути европейской интеграции, вызвали у руководителей основных государств ЕС и самого Евросоюза не просто вызвали «головокружение от успехов», а настоящую эйфорию. В результате власть уверовала в свою полную непогрешимость и решила «загнать людей в счастливое будущее». Все в лучших (в переносном, конечно же, смысле) традициях самых ярких европейских же антиутопистов. Оруэлл с Хаксли в гробу переворачиваются.

«Все равны, но некоторые ровнее»

В «светлое европейское будущее» погнали всех, но всех по-разному. Европа она ж, если всех посчитать, большая. И разная. К каждой стране свой подход нужен. Так в «основных» государствах демократические институты под шумок просто перестали действовать как таковые. Помните, толпы демонстрантов, скандирующих имя Марин Ле Пен? И где она? И почему, при такой массовой народной поддержке выборы приняли иной оборот, который кажется самого Эммануэля Макрона удивил. А всё просто. Немножко чёрного пиара, немножко слезоточивого газа, немножко «правильных» публикаций в «проверенных» СМИ… А все потому, что крайне неудобным и непокладистым лидером была Марин. Шутка ли, посмела воспринимать Москву как вполне как равного и достойного партнера для переговоров на геополитической арене!

Европа «второго сорта»

Страны Восточной Европы – Румыния, Латвия, Македония с Черногорией – к ним подход иной. Они ж для ЕС новички. С ними никто и не церемонится. Директивы Еврокомиссии просто «спускают сверху». А куда они денутся – выполнят. Слишком уж туго затянут узел экономических взаимосвязей. Тут цель другая – изжить национальное самосознания маленьких, но гордых народов. И тут все средства хороши: искоренить блюда национальной кухни, переименовать страну, принудительно принять в НАТО, если не на бумаге, так по факту – дюжиной военный баз и контингентом из пары тысяч солдат и офицеров.

Партии социального протеста как реакция на евротроцкизм

Каждое действие рождает противодействие, - завещал нам великий Ньютон. И вот оно – появление партий и движений, олицетворяющих социальный протест, не заставило себя ждать. Их много, в каждой стране они свои, все они разные: крайне левые, крайне правые… Но все преисполнены гнева, свойственного обманутым и притесненным людям. Это и «Альтернатива для Германии», и «Истинные финны», и «Национальный фронт» во Франции, и «Партия свободы» в Нидерландах, и «Датская народная партия», и «Движение 5 звезд» в Италии, и так далее…

По сути, как бы они не назывались, в какую сторону не тянули и в какой стране бы не зародились – это просто люди, которые не хотят терять национальную самобытность, придерживаются традиционных и национальных ценностей. И хотят жить своей жизнью, а не по указке из Брюсселя. Когда-то таких обзывали антиглобалистами, их было мало, в европейских СМИ их выставляли клоунами и хиппи. Теперь все поменялось. Недовольных стало больше, они стали активнее, дуракам или слабаками их уже не выставить. Вот и понадобились новые ярлыки. Теперь их костерят «евроскептиками», «популистами» и чуть ли не «агентами Кремля». Ну, а ровнять их с грязью продолжают аффилированные с официальной властью СМИ.

Так что, как ни прискорбно, но все происходящее – не что иное как поминки по европейской демократии.

Иван Булавин