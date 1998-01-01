«Рисковать людьми при разборе завалов не будем»: Глава Петербурга Беглов об обрушении ИТМО

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место обрушения корпуса университета ИТМО на Ломоносова, 9. Он заявил, что разбор завалов продолжается, однако спасателям очень мешает сильный ветер. Из-за него не удается приступить к работам снаружи.
Градоначальник также добавил, что необходимо осмотреть наружную стену для безопасных работ, однако из-за погодных условий сделать пока это не удается.
Известно, что по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Петербург были направлены опытные криминалисты для оказания помощи в расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после обрушения перекрытий в корпусе ИТМО.
В результате ЧП никто чудом не погиб. Из здания были эвакуированы более 80 человек, в том числе 26 с помощью спасательной лестницы с пятого этажа.
Ранее Пятый канал публиковал интервью с абитуриенткой ИТМО, которая рассказала об отважных действиях преподавателя Юлии Калиниченко.