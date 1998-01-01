Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за разбушевавшегося урагана — фото

, 12:07 Фото 88

В результате стихии повреждены кровли зданий, павлены десятки деревьев.

Фото, видео: instagram @chp_26stav

Тема:
Погода 3613

Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который повалил несколько десятков деревьев и повредил кровли зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Только за прошедшие сутки было повалено более 50 деревьев и повреждено более 40 электролиний. Также частичны разрушены кровли двух зданий — школы и колледжа.

Кроме того, по информации местных СМИ, в результате разбушевавшейся стихии пострадал один человек. На женщину упало дерево.

Отмечается, что, согласно информации синоптиков, порывы ветра в некоторых частях Ставропольского края могут достигать 30 метров в секунду.

Ранее Пятый канал сообщал, что также в ближайшие дни шторм может накрыть Мурманскую и Московскую области.

Тема:
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