Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, который повалил несколько десятков деревьев и повредил кровли зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Только за прошедшие сутки было повалено более 50 деревьев и повреждено более 40 электролиний. Также частичны разрушены кровли двух зданий — школы и колледжа.

Кроме того, по информации местных СМИ, в результате разбушевавшейся стихии пострадал один человек. На женщину упало дерево.

Отмечается, что, согласно информации синоптиков, порывы ветра в некоторых частях Ставропольского края могут достигать 30 метров в секунду.

Ранее Пятый канал сообщал, что также в ближайшие дни шторм может накрыть Мурманскую и Московскую области.