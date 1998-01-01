Из Мурманской области приходят устрашающие кадры. Там бушует мощный циклон. Из-за метели перекрыто движение по нескольким трассам. От большой земли отрезанными оказались сразу несколько населенных пунктов на побережье Баренцева моря. На дорогах — нулевая видимость, гололед, заносы, пробки и — как следствие — многочисленные ДТП.

Читайте также Петербург ждут сильнейшие февральские и мартовские метели

Рядом с городом Апатиты из-за метели в аварию попали сразу 14 автомобилей. Ветер такой силы, что ломаются даже металлические конструкции. В Кировске натиска урагана не выдержала городская новогодняя елка, которую еще не успели разобрать. Стихия сносит деревья, шифер с крыш, остановки и рекламные баннеры.

Неспокойно и на море. Из-за штормового предупреждения на усиленный режим переведены весь личный состав и корабли Северного флота. И прогнозы не утешительные: циклон в регионе, как ожидается, задержится еще на несколько дней. Синоптики обещают сильную метель, обильный снегопад и ветер до 25 метров в секунду.

Сильный ветер обрушился и на Ставропольский край. Местами его скорость превышала 30 метров в секунду. В столице региона объявлено штормовое предупреждение. Ураган уже серьезно повредил кровлю одного из общежитий. Ветром повалено несколько десятков деревьев, при падении одного из них получила травмы пожилая женщина. Она госпитализирована.

Ветрено и в столице. В центре города на Русаковской улице от сильного порыва рухнул на проезжую часть светофор. По счастливой случайности никто из участников движения не пострадал. Разлетевшимися обломками конструкции разбило витрину ближайшего магазина. На время восстановительных работ было перекрыто движение по трем полосам.

Ранее Пятый канал публиковал видео мощных снегопадов, обрушившихся на Норильск.