«Сошла с ума от одиночества»: Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками

, 12:53 Фото 88

Поклонницы певицы считают, что ей пора издать книгу с романтическими идеями.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 379

Певица Ольга Бузова поразила поклонников очередным откровенным признанием — она умеет красиво ухаживать за девушками. Об этом артистка заявила в публикации в Instagram.

— У меня столько идей о том, как красиво ухаживать за девушкой. Какие можно устраивать романтические свидания, делать сюрпризы, дарить подарки. Но я девушка, — посетовала Бузова.

Поклонники певицы немного удивились такому заявлению и посоветовали артистке написать книгу, в которую войдут все ее романтические идеи.

— Оля, веди дневник для мужчин. Это, кстати, отличная идея, — прокомментировала одна из фанаток.

— Оль, а если осчастливить какую-нибудь девушку? Провести такую благотворительность. Выбрать одну из своих подписчиц и помочь ее мужчине своими идеями, — посоветовала другая поклонница.

Однако нашлись и те, кто не воспринял слова Ольги Бузовой всерьез.

— Ничего против тебя не имею, но стоит подлечить немного голову. Кажется, сошла с ума от одиночества, — высказался пользователь.

Певица традиционно поблагодарила фанатов за приятные комментарии и похвалу, а критику оставила без внимания.

Ранее Пятый канал сообщал, что к близкому другу Бузовой, Тимуру Батрудинову, «присматривается» теледива Яна Кошкина.

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