Прямая трансляция: Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

В Послании, которое предусмотрено Конституцией РФ, содержится оценка ситуации в стране, а также обозначаются основные направления внутренней и внешней политики.

В последние годы послания приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.

Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают постановления, направленные на реализацию закрепленных в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.

Текст документа готовится в течение нескольких месяцев, и его содержание держится в секрете до момента оглашения. Ранее над текстом работали сотрудники Администрации президента и члены правительства, однако с 2015 года эти функции полностью закреплены за Кремлем.

Помимо членов обеих палат парламента, на мероприятие приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты. В частности, в этом году пресс-служба Кремля аккредитовала 761 представителя российских и зарубежных СМИ.

Самое продолжительное Послание Путина состоялось в 2018 году — оно длилось 1 час 55 минут, а самые короткие речи были произнесены в 2004 и 2005 годах — по 48 минут.

Большая часть обращений к обеим палатам парламента проходила в Кремле, однако в этом году, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца находится на ремонте, поэтому было принято решение провести мероприятие в Гостином дворе.