Путин: РФ не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности

Россия не собирается первой размещать ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— Я уже говорил, но хочу повторить, это очень важно. Повторяю это специально: Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе , — сказал он.

По словам российского президента, появление на этой территории такого вида вооружений резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности и создаст для России серьезные угрозы.

— Ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас , — подчеркнул он.

В связи с этим, отметил Путин, Москва вынуждена предусмотреть зеркальные и симметричные действия.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствовали члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.