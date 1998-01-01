Путин: РФ не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности

Россия не собирается первой размещать ракеты средней и меньшей дальности на территории Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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По словам российского президента, появление на этой территории такого вида вооружений резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности и создаст для России серьезные угрозы.
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В связи с этим, отметил Путин, Москва вынуждена предусмотреть зеркальные и симметричные действия.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.
Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствовали члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.
Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.