В Москве желтый уровень опасности — ожидаются метель, мороз и гололед

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На столицу обрушится снег и сильный ветер, а к ночи похолодает до минус 10-15 градусов.

Фото: Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3622

Сильный снегопад, метель, гололедицу и ветер до 18 метров при порывах в секунду ожидаются в Москве в четверг, 21 февраля, в связи с чем в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как сообщает Гидрометцентр России, причиной ухудшения погоды станет обширный циклонический вихрь, надвигающийся из Архангельской области на Поволжье. Температура воздуха днем составит ноль—минус два, по области до минус пяти градусов, а в ночь на пятницу существенно похолодает — до минус 10—12 градусов. Днем будет немного теплее — 8—10 градусов мороза. Северный ветер при этом еще усилится и при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 12 февраля всего за несколько часов в Москве выпала треть месячной нормы осадков. По словам метеорологов, такого снегопада в столице не было 23 года.

Тема:
Погода 3622
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