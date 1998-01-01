«Москитная сетка»: Влад Кадони раскритиковал наряд Ольги Бузовой

Ольга Бузова жалуется на Влада Кадони в Instagram — коллега отказался хвалить ее наряд и назвал «москитной сеткой», чем расстроил телеведущую.

Instagram @buzova86

— Только закончили снимать шоу, а Кадони зараза, так и не сделал мне комплимент. Я говорю ему, что сегодня я цветочек, а он мне, какой ты цветочек, ты москитная сетка, — написала Бузова.

Подписчики бросились защищать Ольгу от нападок Кадони.

— Оля, ты настолько классная, что даже мешок не испортит!

— Олечка, ты наш самый красивый цветочек. Не слушай ты этого Кадони, он жаба, и у него костюм цвета плесени на хлебе, а у тебя, наша принцесса, шикарнейший весенний образ.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Бузова утратила работоспособность.