«Что со мной?»: Ольга Бузова утратила работоспособность — фото

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Телеведущая пожаловалась в социальной сети, что ей лень даже снимать stories и фотографироваться.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 380

33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова утратила свою работоспособность. На своей странице в Instagram знаменитость поведала поклонникам, что уже на протяжении двух дней ей совсем ничего не хочется.

— Работоспособность вернись ко мне пожалуйста! Я хочу только есть и спать уже второй день подряд. Даже лень снимать сторис и фотографироваться, представляете??? Что со мной? — вопрошает Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

Подписчики в ответ стали выдвигать разные версии относительно состояния телеведущей, в том числе — возраст, сглаз, беременность, суперлуние и обычное переутомление.

— М-да… Лень снимать и фотографироваться… Вот это жизнь, как бы не сдохнуть

— Это старость, слабость, дряблость…

— Мне кажется, ты беременна!

— Может вас сглазили? Кроме шуток

— Было суперлуние. Сваливайте все на него.

Ранее Пятый канал сообщал, Ольга Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками. Поклонницы певицы считают, что ей пора издать книгу с романтическими идеями.

Тема:
Ольга Бузова 380
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