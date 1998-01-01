33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова утратила свою работоспособность. На своей странице в Instagram знаменитость поведала поклонникам, что уже на протяжении двух дней ей совсем ничего не хочется.
— Работоспособность вернись ко мне пожалуйста! Я хочу только есть и спать уже второй день подряд. Даже лень снимать сторис и фотографироваться, представляете??? Что со мной? — вопрошает Ольга Бузова.
Подписчики в ответ стали выдвигать разные версии относительно состояния телеведущей, в том числе — возраст, сглаз, беременность, суперлуние и обычное переутомление.
Ранее Пятый канал сообщал, Ольга Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками. Поклонницы певицы считают, что ей пора издать книгу с романтическими идеями.