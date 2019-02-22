Рауфа Арашукова перевели в камеру «Лефортово» с горячей водой

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Сенатор теперь соседствует в камере с подозреваемым в наркодиллерстве.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Арест Арашукова 43

Сенатор Рауф Арашуков в СИЗО «Лефортово» переведен в камеру, где недавно был проведен капитальный ремонт. Теперь у задержанного появились некоторые «блага цивилизации», например, горячая вода, телевизор и холодильник, а его сокамерником стал подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщает корреспондент »Известий» Борис Клин.

— Он просит следователя разрешить ему телефонный звонок дочери, у которой на следующей неделе день рождения. Вторая проблема — редкие встречи с адвокатами, — рассказал изданию ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Причем Арашуков — не единственный, кто не доволен условиями содержания.

— Мы уже давно получаем жалобы на отсутствие спортзала в «Лефортово», хотя в других изоляторах Москвы есть тренажерные комнаты, и заключенные, которые иногда годами находятся в СИЗО хотя бы изредка имеют возможность заниматься спортом, а в «Лефортово» такой возможности нет, — подчеркнул Мельников.

Ранее сенатор высказывал недовольство тем, что обитает в камере с подозреваемым в терроризме, а также отсутствием горячей воды.

Рауф Арашуков был задержан в Совете Федерации прямо во время заседания, позже суд приговорил его к аресту. Сенатор подозревается в нескольких заказных убийствах, а также ему и его отцу инкриминируют крупные хищения в газовой отрасли.

Как рассказывал Пятый канал, отец и сын Арашуковы не брезгуют тюремной едой.

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