Отец и сын Арашуковы не брезгуют тюремной едой

Арестованный сенатор Рауф Арашуков, заявивший, что не притронется к тюремной пище, а предпочтет получать передачи, начал есть суп и пить чай. При этом он пока не получил от близких никаких продуктов, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии, журналист «Известий» Борис Клин.

Возможности приобретать еду в тюремном магазине у Арашукова-младшего на данный момент нет, так как на его счете нет денег — по словам руководства СИЗО, его родственники пока не перевели средств.

Кроме того, к Рауфу Арашукову до сих пор не пустили адвоката, отметил Клин. Он предположил, что это может быть связано с нехваткой помещений для адвокатов — «время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию».

В то же время отец сенатора Рауль Арашуков с удовольствием ест в СИЗО и утверждает, что его «даже дома так вкусно не кормили». Никаких жалоб на условия содержания у Арашукова-старшего нет. По словам Клина, он сейчас находится один в двухместной камере.

Отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков арестован Басманным судом до 30 марта. Его задержали в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома» 30 января и этапировали в Москву. Арашукова-старшего обвиняют в мошенничестве и организации преступной группировки с использованием служебного положения. По версии следствия, он похитил природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Подозреваемыми по делу проходят еще несколько руководителей газовых предприятий Северо-Кавказского округа, они также находятся под стражей.

Как сообщал Пятый канал, защита Арашукова-старшего обжаловала его арест. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию в четверг, 7 февраля.

Сын Рауля Арашукова, сенатор Рауф Арашуков был задержан в тот же день прямо во время заседания Совета Федерации. Помимо участия в преступном сообществе, его также подозревают в убийствах. Сенатор тоже арестован до 30 марта.