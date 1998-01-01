Порошенко и Волкер показали «уникальное сотрудничество» на борту «Дональда Кука»

Президент Украины Петр Порошенко продолжает накалят обстановку в Черном море. Во вторник, 26 февраля, он провел встречу со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца «Дональд Кук» и похвастался фотографиями на своей странице в социальной сети.

Глава Незалежной подчеркнул, что визит американских судов в Одессу — яркая демонстрация уникального сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

— Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым украинский, во-вторых, что свобода мореходства в регионе будет обеспечена, как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинско-американское партнерство едино, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной, — заявил Петр Порошенко.

Помимо президента Украины и спецпредставителя Госдепа США, во встрече приняли участие посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович и министр обороны Украины Степан Полторак.

После беседы Порошенко прогулялся по «легендарному» эсминцу.

Ранее Пятый канал сообщал, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» второй раз с начала года зашел в Черное море, чем вызвал очередную волну иронии в сети. Его появление фоловверы назвали «стабильностью волнения моря», а самому кораблю припомнили старые грехи, заявив, что «опозорившийся на весь мир эсминец опять пришел смешить кефаль».