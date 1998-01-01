11 раз комом: В ХМАО безуспешно пытаются испечь гигантский блин для книги рекордов

, 5:12 Эфирная новость 34

Жители Ялуторовска в Тюменской области никак не могут осуществить мечту. Несколько лет пытаются попасть в книгу рекордов России — и все неудачно.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Жители Ялуторовска решили похвастать 350-килограммовой сковородой. Сейчас деньги собирают на заявку — сумма почти бюджет этого города. Ну а что, есть же в книге российских достижений самая большая тыква, весом 645,5 килограммов, выращенная в Подмосковье. На Алтае — меха гармони растянули до двух с лишним метров — тоже рекорд. В Кузбассе сотворили гигантский пирог — 23 тысячи пончиков напекли и сложили вместе. На сковороде в Ялуторовске пока все блины комом.

И первый, и второй, и одиннадцатый — все комом. Перевернуть блин так, чтобы он не порвался — на это огромной — диаметром три метра сковороде — еще не разу не удавалось.

Впрочем, эти кулинарные неудачи не помешали чиновникам провозгласить небольшой городок Ялуторовск — блинной столицей России. Чтобы закрепить этот гастрономический статус — решили купить место в книге рекордов страны.

Вот договор — черным по белому написано — за 195 тысяч рублей — этот большой металлический круг — будет признан «самой большой сковородой России».

В том, что сковорода, по сути, станет визитной карточкой города — ничего плохого нет, убеждены местные жители, но платить почти двести тысяч за сомнительный сертификат, который едва ли приведет к туристическому буму, а значит — улучшит экономику — большое расточительство. А деньгам этим можно найти лучшее применение.

— Нужно сделать козырек на ж/д вокзале, а то в дождь с зонтиком подойдешь, а тебе за шиворот капает, — считают люди.

Это тем более кажется странным, если учесть, что Ялуторовску и так есть чем привлечь внимание туристов. В острогах известного с семнадцатого века города, побывали почти все декабристы, именно здесь открылась первая в Сибири школа для девочек и родился меценат Савва Мамонтов. Но в туристическом позиционировании между историей и сковородкой — победила последняя.

Книга рекордов России, по сути, бизнес на тщеславии. Самое быстрое отжимание, самое массовое исполнение песни за полярным кругом, самая большая карта тамбовской области из пиццы. Вот настала очередь и сковороды. За без малого двести тысяч — специалист приедет на место, зафиксирует размер, опубликует его в книге, и вручит сертификат.

А теперь посчитаем, на одни командировочные по договору — заложено 50 тысяч. Самый дорогой отель в Ялуторовске на 10 марта, а именно тогда должно состояться фиксация рекорда — стоит 2500 рублей. Из Омска, где юридически прописана «Книга рекордов» до Ялуторовска можно добраться на поезде — за 1200. Плюс суточные — 700.

— Я должен ехать. Кто будет оплачивать билеты, проживание, эксперта и так далее. Если из Книги рекордов Гиннесса вы вызовете сюда, вам точно также придется оплатить буквально все, говорит Анатолий Коненко — главный эксперт Книги рекордов России.

И это только одна часть расходов. Прибыль на чужих амбициях и желании выделиться — приносит неплохие дивиденды. Только за 2017й год книга рекордов принесла владельцам — семь с половиной миллионов. А на двести тысяч, которые пойдут на фиксацию рекорда, уж точно можно было бы залатать козырек крыши на местном вокзале.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что дагестанец Видади Эфендиев намерен добиться всемирной славы — богатырь делает сердечки из толстых болтов.

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