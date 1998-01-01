Более 900 штормовых часов выдержал за зиму Крымский мост

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Специалисты отмечают, что самым сложным периодом стал первый месяц 2019 года.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Мальгавко, Пятый канал

Тема:
Погода 3645

Крымский мост пережил первую зиму. Инфоцентр переправы в первый день наступившей весны 2019 года рассказал о том как это было.

— За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток, — говорится в сообщении.

На переправе установлены семь метеостанций, сообщающих о состоянии дорожного покрытия — есть ли обледенение, а также любых изменениях погоды и выпадении осадков. По словам специалистов, мост штатно работал даже в период штормовых предупреждений. В некоторые дни высота волн достигала двух с половиной метров, а скорость ветра доходила до 24 метров в секунду. Самым сложным был январь 2019 года. К слову, ни одного инцидента не было зафиксировано.

Ранее Пятый канал рассказывал о дате запуска по Крымскому мосту  железнодорожного сообщения.

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Погода 3645
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