Более 900 штормовых часов выдержал за зиму Крымский мост

Крымский мост пережил первую зиму. Инфоцентр переправы в первый день наступившей весны 2019 года рассказал о том как это было.

— За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток, — говорится в сообщении.

На переправе установлены семь метеостанций, сообщающих о состоянии дорожного покрытия — есть ли обледенение, а также любых изменениях погоды и выпадении осадков. По словам специалистов, мост штатно работал даже в период штормовых предупреждений. В некоторые дни высота волн достигала двух с половиной метров, а скорость ветра доходила до 24 метров в секунду. Самым сложным был январь 2019 года. К слову, ни одного инцидента не было зафиксировано.

Ранее Пятый канал рассказывал о дате запуска по Крымскому мосту железнодорожного сообщения.