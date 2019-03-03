Немецкие политики испугались слов Новака о транзите газа через Украину

«Северный поток — 2» «угрожает» отношениям России и европейских стран, считают немецкие политики. Опасение связано с тем, что после ввода в строй нового газопровода, Россия перестанет перегонять газ по территории Украины, сообщает РИА Новости.

Новая волна подозрений возникла у политиков ФРГ после интервью министра энергетики РФ Александра Новака, в котором он сказал, что Москва может сохранить транзит по территории Незалежной, если Киев модернизирует свою газовую инфраструктуру. В Европе интервью Новака расценили как сомнение в том, что Москва продолжит транспортировать голубое топливо по украинской территории. В свою очередь это может навредить отношениям Европы и России и привести к кризису доверия, пишет немецкое издание Handelsblatt.

— Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении «Северного потока — 2» можно сказать, что слову России верить нельзя, — цитирует издание слова зампредседателя фракции ХДС\ХСС Йохана Вадефула.

Политика поддержала депутат Европарламента от партии Зеленых Реббека Хармс, которая заявила, что «Северный поток — 2» якобы не отвечает интересам Европы.

Ранее Пятый канал сообщал, что австрийский канцлер Себастьян Курц поддержал строительство «Северного потока — 2»