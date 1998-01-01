«Бутылку воды не могут купить» — Айсултан Сеитов о работе над клипом Дорна в Африке

, 21:25 Видео 87

Известный клипмейкер дал интервью Юрию Дудю и рассказал, через что ему пришлось пройти на съемках ролика с Иваном Дорном.

Фото: Instagram @aisultan

Юрий Дудь выложил на Youtube интервью с Айсултаном Сеитовым, казахстанским режиссером, который прославился постановкой клипов для музыкантов. Его работы собирают миллионные просмотры, а агенты знаменитостей встают в очередь, чтобы сотрудничать с ним. В свои 22 года Сеитов уже успел поработать со Скриптонитом, Элджеем, L'One, Jah Khalib, Еленой Темниковой и Иваном Дорном.

О работе с последним он подробно рассказал в интервью. В 2018 году Айсултан писал сценарий к клипу Ивана Дорна на песню «Africa».

YouTube / Ivan Dorn

— Прилетели в Уганду, там неделю тусили. Это было неописуемо. Главное развлечение людей там стоять на улице и смотреть по сторонам. Потому что нет ни смартфонов, ни телевизоров. Люди необразованные, у них ничего нет. Бутылку воды они себе не могут купить, они идут к небольшим озерам, берут воду и кипятят ее.

В начале планировалось снимать клип в Киеве, но Иван Дорн предложил перенести съемки в Уганду. Режиссер согласился.

— Как оказалось, казахам не нужна виза в Уганде. Мы сделали прививки. Там нужны прививки обязательно, а то умрешь, мне кажется. В Уганде каждый десятый укус комара — малярийный.

Также Сеитов описал особенности работы в Африке.

— Ваня ставил хореографию детям. Дети еще не знают английского, и он языком жестов показывал, как надо. Дети живут на трехъярусных кроватях. Но они такие счастливые. Я больше всего этому восторгался. У нас даже стилист решил усыновить одного мальца, но по документам не получилось.

Сеитов закончил New York Film Academy, а его короткометражный фильм «Шакал» выиграл в номинации «Лучшая режиссура» на Hollywood Boulevard Film Festival. При работе над клипами он часто вдохновляется фильмами Уэса Андерсона и Дэвида Финчера.

Ранее режиссер Михаил Идов раскритиковал творчество репера Face в интервью Юрию Дудю.

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