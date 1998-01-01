Юрий Дудь выложил на Youtube интервью с Айсултаном Сеитовым, казахстанским режиссером, который прославился постановкой клипов для музыкантов. Его работы собирают миллионные просмотры, а агенты знаменитостей встают в очередь, чтобы сотрудничать с ним. В свои 22 года Сеитов уже успел поработать со Скриптонитом, Элджеем, L'One, Jah Khalib, Еленой Темниковой и Иваном Дорном.
О работе с последним он подробно рассказал в интервью. В 2018 году Айсултан писал сценарий к клипу Ивана Дорна на песню «Africa».
YouTube / Ivan Dorn
В начале планировалось снимать клип в Киеве, но Иван Дорн предложил перенести съемки в Уганду. Режиссер согласился.
Также Сеитов описал особенности работы в Африке.
Сеитов закончил New York Film Academy, а его короткометражный фильм «Шакал» выиграл в номинации «Лучшая режиссура» на Hollywood Boulevard Film Festival. При работе над клипами он часто вдохновляется фильмами Уэса Андерсона и Дэвида Финчера.
Ранее режиссер Михаил Идов раскритиковал творчество репера Face в интервью Юрию Дудю.