Ольга Бузова осталась без букета невесты на свадьбе Доминика Джокера

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Экс-участница «Дома-2» заявила, что продолжит петь, раз уже ей не суждено снова выйти замуж.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 387

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова не поймала букет невесты на свадьбе выпускника «Фабрики звезд» Доминика Джокера и участницы шоу «Голос» Екатерины Кокориной. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @buzova86

Во время праздника Бузова несколько раз брала в руки микрофон и рассказывала, что мечтает наконец-то встретить любимого человека. Поздравив невесту, она потребовала, чтобы та бросила ей букет. Звезда реалити-шоу также попыталась отговорить других незамужних девушек состязаться с ней.

Идите за столики, покушайте, а я спокойно поймаю букет. Все почему-то думают, что если я выйду замуж, то перестану петь. Не дождетесь, — заявила она.

Тем не менее, цветы пролетели мимо Бузовой. Она так расстроилась, что выругалась в слух и пообещала продолжить сольную карьеру.

Ранее Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками, что вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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