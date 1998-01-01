Вашингтон допустил введение санкций для других стран за сотрудничество с Венесуэлой

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон допускает введение санкций против третьих стран, ведущих дела с Каракасом, передает RT.

— Мы еще не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения венесуэльских властей , — сказал Абрамс на пресс-конференции в столице США.

Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Предполагается, что экономические ограничительные меры могут коснуться государств, заключивших соглашения с администрацией Николаса Мадуро. Ранее советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон обещал усилить давление на Кубу из-за ее роли в ситуации вокруг Каракаса.

Посол России в столице Венесуэлы Владимир Заемский заявил, что Москва будет «самым жестким» образом реагировать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле.

Ранее Пятый канал рассказывал, что США заблокировали активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA в угоду своему марионеточному ставленнику — оппозиционеру Хуану Гуайдо.