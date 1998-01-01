СК подтвердил предъявление обвинения Арашукову-старшему в хищениях

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Советнику главы «Газпром межрегионгаз» инкриминируют мошенничество и создание преступного сообщества.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, СК РФ

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Арест Арашукова 46

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в среду, 6 марта, подтвердила, что советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании преступного сообщества с целью хищения газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.

По данным следствия, обвиняемый способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности на предприятиях газовой отрасли. План хищения был разработан Раулем Арашуковым. Он обеспечивал заключение договоров на поставку газа в большем объеме, чем требовалось потребителям. Другие фигуранты дела находили покупателей голубого топлива и обеспечивали его транспортировку.

Дабы обезопасить противозаконную деятельность Арашуков-старший, по версии следствия, вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа. Он оказывал влияние на работу различных структур и препятствовал назначению на должности тех, кто мог препятствовать их деятельности.

В результате противоправных действий ПАО «Газпром» был причинен ущерб на сумму около 31 миллиарда рублей. Следственные действия продолжаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что два топ-менеджера ставропольских структур «Газпрома» задержаны по делу Арашуковых.

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