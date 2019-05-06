«Аэрофлот» и «Шереметьево» выразили соболезнования в связи с трагедией с SSJ-100

Представители авиакомпании «Аэрофлот», а также аэропорта «Шереметьево» выразили соболезнования в связи с трагедией, которая произошла с самолетом Superjet-100 вечером в воскресенье, 5 мая. В результате трагедии, по данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

«Международный аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпанией „Аэрофлот“ с глубоким прискорбием подтверждают информацию о гибели пассажиров рейса SU1492 в результате возгорания самолета, совершившего вынужденную посадку 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном сообщении.

В заявлении также сообщается о том, что руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли ЧП как личную трагедию. Компании окажут содействие родственникам и близким погибших и пострадавших.

Известно, что аэропорт «Шереметьево» утром 6 мая возобновил отправку рейсов из Москвы в Мурманск. Два рейса уже направляются из российской столицы. Об этом свидетельствует информация на табло в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию ЧП с самолетом Superjet-100 в «Шереметьево», список погибших, эксклюзивные кадры аварийной посадки и видео изнутри горящего лайнера.