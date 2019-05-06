Песков оценил возможность прекращения полетов Superjet 100

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Пресс-секретарь президента России указал, что подобные решения могут последовать только после оценки экспертов.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

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Дмитрий Песков прокомментировал предложение о приостановке эксплуатации самолетов Superjet 100 в связи с трагедией в «Шереметьево». По мнению пресс-секретаря президента России, такая инициатива — не прерогатива главы государства.

«Нужно дождаться все-таки официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что решения о прекращении эксплуатации той или иной модели принимается только специалистами.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ экипажа сгоревшего лайнера о катастрофе в «Шереметьево».

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