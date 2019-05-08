Гроза и сильный ветер обрушились на Москву в среду вечером, 8 мая. На кадрах, которые жители столицы публикуют в соцсетях, можно увидеть, что в городе резко потемнело, начался ливень.

По словам москвичей, сейчас они стараются не выходить из помещений без особой надобности, поскольку в некоторых районах города в результате стихии упало уже несколько крупных деревьев.

По информации Главного управления МЧС России по Москве, порывы ветра вечером, 8 мая, могут достигать до 18 метров в секунду. В связи с прогнозируемым ураганом спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцам, в свою очередь, рекомендуется снизить скорость движения и не парковаться под деревьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об урагане в Башкирии, который повредил крыши 20 зданий.