В МИД Украины прокомментировали отсутствие РФ на заседании трибунала по морякам

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В Москве изначально заявили о том, что Международный трибунал не может рассматривать иск Незалежной, так как он не обладает соответствующей юрисдикцией.

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Фото, видео: ТАСС / Markus Scholz

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Инцидент в Керченском проливе 224

В МИД Украины считают, что неявка российских представителей по делу украинских моряков не отменяет «необходимости выполнить обязательное решение суда». Такое заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко в Twitter.

https://twitter.com @MFA_Ukraine

«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — заявила Зеленко.

Она добавила, что у них есть 300 страниц якобы доказательств против России. На заседании трибунала украинская сторона будет требовать мгновенного освобождения моряков, которые проходят по уголовному делу о нарушении госграницы.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, 25 ноября 2018 года украинские моряки на трех суднах нарушили государственную границу России и вошли во временно закрытую акватории российской территориальной части Черного моря и двинулись в сторону Керченского пролива. Они отказали подчиняться законным требованиям российских пограничников и, осуществляя опасные маневры продолжили движение.

В результате пограничная служба России задержала 22 моряков и двух сотрудников СБУ и завела в отношении них уголовное дело. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в акватории Черного моря провокацией, связанной с низким рейтингом действующего главы государства Петра Порошенко, который в тот момент начинал активную президентскую кампанию в борьбе за второй срок. Однако, весной 2019 года он с треском проиграл кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому.

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 224
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